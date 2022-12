Indiziato di delitto, catturato in Francia: finita la latitanza di Mohamed Bedoui Galooul

Il 29enne tunisino arrestato nella città di Mulhouse, nel sud del paese, dalla Polizia del posto e dal servizio di ricerca e intervento di Strasburgo . Negli ultimi giorni, coordinati dalla Procura, Carabinieri di Modena in Francia. Oggi il risultato delle serrate indagini

È stato catturato nella mattinata di oggi dal servizio di Polizia giudiziaria del Vommissariato di Mulhouse, in Francia, con il supporto della Brigata di ricerca e intervento di Strasburgo, il 29enne tunisino Mohamed Bedoui Galooul, gravemente indiziato dell'omicidio di Alice Neri, il cui corpo carbonizzato è stato rinvenuto nella sua autovettura delle donna, incendiata nelle campagne di Concordia il 18 novembre 2022. L'uomo, che secondo le testimonianze dei conoscenti e degli amici della donna conosceva la vittima, era fuggito all'estero ed era destinatario di mandato di arresto europeo emesso il 30 novembre scorso dal Giudice per le Indagini Preliminare del tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica di Modena avanzata ii 28 novembre. Da subito intensa la collaborazione tra le diverse forze investigative europee e la cooperazione internazionale di Polizia tra Francia, Svizzera, Grecia, Germania e Paesi Bassi. Il tutto coordinato dalla Procura di Modena che ha delegato le operazioni al nucleo investigativo dei Carabinieri con ufficiali che in queste ultime due settimane si sono recati in Francia ed in Germania per collaborare con i relativi organi di Polizia. Una azione interforza sfociata nel blitz di questa mattina che ha portato alla cattura dell'uomo gravemente indiziato di reato.



Nella foto, Alice Neri





