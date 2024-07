Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A seguito di un accertamento fiscale, i Finanzieri della Compagnia di Carpi hanno ricostruito il giro di affari dell’impresa, che non risultava aver presentato le previste dichiarazioni dei redditi in due annualità, per un’evasione complessiva quantificata in oltre 200.000 euro.Gli approfondimenti investigativi svolti sui conti correnti della società verificata consentivano altresì di identificare un’operazione di reimpiego di parte del denaro “risparmiato” grazie all’evasione d’imposta in altre attività economiche, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme. Infatti, attraverso un'altra impresa, sempre riconducibile all’indagato ed anch’essa sconosciuta al Fisco, acquistava ad un’asta giudiziaria due unità immobiliari a Bomporto, per un valore dichiarato di 75.000 euro.Sono stati sequestrati denaro su conti correnti, quote societarie totalitarie di due società di capitali nonché cinque unità immobiliari e un terreno edificabile a Bomporto, Cavezzo e Bondeno nella disponibilità dell’indagato, per un valore pari all’importo complessivo del provvedimento cautelare reale.