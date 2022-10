Cede la grata di un palazzo, donna di 69 anni precipita per sei metri

Una donna di 69 anni è precipitata per 6 metri a causa del cedimento di una grata di un palazzo a Milano, in via Falconi. La signora stava camminando quando la grata in metallo si è aperta spalancando la voragini sotto ai suoi piedi.I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 13.45 per recuperare la pensionata, che, nonostante l'altezza, ha riportato ferite importanti ma non risulta in pericolo di vita. A calarsi tra le tubature tre squadre dei Vigili del fuoco. Ora la 69enne è in osservazione all'ospedale Niguarda mentre sono in corso accertamenti sulle eventuali responsabilità dell'incidente.