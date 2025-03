Cede la piattaforma mentre pota: sessantenne all'ospedale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un uomo di 60 anni è attualmente ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata all'ospedale di Baggiovara, dopo essere rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in via Corletto sud, nel giardino di Villa Canevazzi, nella zona di Cittanova. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto mentre eseguiva dei lavori di giardinaggio utilizzando una piattaforma aerea con cestello. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale della Medicina del Lavoro.