Cibi scaduti, sequestro da 700 chili: sospeso un bar nel reggiano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Inoltre, sono state rilevate gravi carenze igienico sanitarie all’interno della cucina e in tutti i locali, dovute a:• presenza di sporco diffuso anche sulle attrezzature di lavoro, in particolare nelle adiacenze del bancone bar, dove è stata accertata la presenza di infestanti vivi (insetti e lumache) e all’interno di una cella frigo utilizzata come deposito bibite, dove sono stati rinvenute blatte vive;• Formazioni di ragnatele e di muffa sul soffitto;• Locale deposito interessato da commistione di alimenti con materiale di altro genere;• Zanzariere divelte e invase da ragnatele e accumulo di sporcizia.Tra le altre non conformità riscontrate, si menzionano: l’omessa predisposizione del libro degli ingredienti e delle relative sostanze che possono causare allergie o intolleranze alimentari; assenza di dispositivi contro infestanti (esche o trappole) e impiego di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti non idonei. Tali ultime non conformità hanno comportato a carico del titolare la notifica della diffidae una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 3mila euro. Inoltre, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della locale Azienda USL, intervenuto su richiesta del NAS, nell’interesse superiore di salute pubblica, ha emesso provvedimento di sospensione immediata dell’attività sino alla rimozione delle carenze riscontrate e al cessato pericolo igienico sanitario.