Cimone: due infortuni sulle piste, giovanissimi feriti

Super lavoro, anche ieri pomeriggio, per i sanitari elicotteristi del 118 regionale e per i Carabinieri.

Entrambi impegnati in diversi interventi sulle piste da sci del Cimone. Molti non hanno reso necessario il trasporto in ospedale, altri si. Altri due, ieri, hanno coinvolto due giovani. Una bambina di 10 anni ha sbattuto contro la protezione della seduta della seggiovia del Cimoncino. Vista la forte botta alla testa ed il possibile trauma cranico, si è deciso l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale di Maggiore di Bologna. Stesso elicottero richiamato poco dopo su altro incidente accaduto alle Polle di Riolunato. Dove un’altro ragazzo di 15 anni è caduto mentre stava sciando. Per lui trauma cranico e frattura del femore. Il giovane è stato subito raggiunto dai carabinieri in motoslitta e portato nell’area adibita all’atterraggio dell’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Non hanno necessitato del trasporto all’ospedale altre persone cadute sulle piste in questi giorni in condizioni. Sono una ventina gli interventi, cosiddetti minori, che hanno visto l’intervento dei Carabinieri sciatori. Scontato l’invito alla massima prudenza. Neve fresca, sparata dai cannoni la notte, depositata su piste che nelle ore più fredde si trasformano in lastre di ghiaccio, rende numerosi tratti di discesa particolarmente insidiosi.