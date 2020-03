Cinque morti in carcere: confermata la natura tossicologica

Si sono conclusi gli accertamenti autoptici sulle cinque salme dei detenuti della Casa Circondariale di Modena deceduti nel corso dei disordini di domenica 8 marzo e nei giorni successivi.Le operazioni si sono svolte regolarmente non essendo emerso, dagli esami preliminari, alcun alcun contagio legato al Covid-19.'L’esito definitivo degli accertamenti sarà disponibile nelle prossime settimane, ma il primo esame da parte del consulente incaricato - fa sapere la Procura di Modena - ha riscontrato l’assenza, nel meccanismo causale dei cinque decessi, di fattori riconducibili a lesioni da azioni traumatiche. Sono stati effettuati i prelievi di liquidi biologici e di tessuti per i necessari approfondimenti chimico-tossicologici mirati a verificare l’ipotesi più plausibile, che si conferma essere quella di natura tossicologica''In parallelo sono in corso articolate indagini, delegate alla Squadra Mobile ed alla Polizia Penitenziaria di Modena, volte a ricostruire la dinamica dei gravissimi disordini che hanno reso inagibile gran parte della Casa Circondariale, mettendo a repentaglio la sicurezza nella struttura e l’incolumità delle persone operanti all’interno dell’Istituto e degli stessi detenuti'