Clandestini appena sbarcati trovati in via Ganaceto

Uno di loro, un 25enne, è già in viaggio verso il Centro di Permanenza e rimpatrio di Gradisca, mentre altri 4 clandestini come lui, rintracciati oggi in un locale all'ultimo piano di uno stabile al civico 37 di via Ganaceto, a Modena, sono in questura dove gli uffici stanno istruendo le pratiche per l'espulsione. Sono 5, tutti clandestini, tutti tunisini, i soggetti allontanati oggi dallo stabile in cui avevano trovato rifugio. Appena arrivati a Modena al termine di un viaggio che li aveva portati nei giorni a sbarcare sulle coste italiane. Probabile che qui avessero un contatto per trovare rifugio e per sfuggire al circuito dell'accoglienza. Una presenza, la loro, che però era stata notata da alcuni residenti della zona che hanno segnalato il tutto alla Polizia di Stato. Intervenuta oggi insieme alla Polizia Locale con unità cinofila, per mettere fine all'occupazione abusiva dello stabile.