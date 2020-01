Cocaina in auto e in casa: modenese arrestato dalla Squadra Volante

E’ stato processato per direttissima questa mattina, e condannato ad 11 mesi di reclusione (disposti gli arresti domiciliari), un 48enne modenese, con numerosi precedenti tutti legati allo spaccio di droga in città, arrestato ieri dalla Squadra Volante di Modena. Spacciava cocaina, soprattutto. Quella che la Polizia gli ha trovato un ovunque.



Partendo dall’auto dell’uomo a seguito di un controllo in via Puccini, a Modena. La sua Toyota ferma con lui all'interno aveva insospettito gli agenti impegnati in attività di controllo.

In auto gli agenti rinvengono subito tre dosi di cocaina, confezionate, pronte alla vendita. A qual punto decidono di procedere ad un controllo più approfondito sul mezzo.



Non hanno il cane ma l’intuito li porta a scoprire nel canale centrale del cruscotto, tra i due sedili anteriori, un vano nascosto in cui sono occultati altri 19 involucri di cocaina purissima e 835 euro in contanti, un coltello a serramanico, oltre a 4 telefoni con diverse schede utilizzati per i contatti con i clienti. Uno spacciatore di medio calibro. L’uomo viene portato e trattenuto in questura mentre gli agenti estendono il controllo nel suo appartamento di Modena dove nella cantina viene trovato tutto il materiale per il confezionamento della sostanza. In tutto vengono sequestrati sedici grammi di cocaina purissima divisi in 23 involucri. L’uomo è stato portato in tribunale questa mattina, per il processo per direttissima nel quale il giudice lo ha condannato a 11 mesi di reclusione concedendo la custodia cautelare presso il proprio domicilio di Modena.



Nella foto la cocaina sequestrata