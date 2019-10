Codice rosso, le nuovi norme anti-stalking: convegno a Modena

'Il tema della prevenzione, dal codice rosso alla sicurezza urbana'. E' questo il titolo del seminario di approfondimento promosso dal Sap e dal Sulpl venerdì 25 ottobre alle 8.30 presso la palazzina Pucci a Modena. Interveranno la comandante della polizia municipale di Modena, il procuratore capo della Repubblica di Modena, l'avvocato, il vice questore e dirigente della Mobile, la dirigente della polizia, il vice ispettore della poliziae l'ispettore della Pm. A moderare i segretari di Sulpl e Sap

La Legge 69/2019, definita “Codice rosso” introduce importanti modifiche al diritto sostanziale (Codice Penale), processuale (Codice di procedura Penale) e ad altre disposizioni normative con conseguente inasprimento delle pene per i reati già esistenti come per esempio per i delitti di violenza sessuale e stalking.

I nuovi delitti previsti sono:

- Art. 387 bis c.p. - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

- Art. 558 bis c.p. - Costrizione o induzione al matrimonio

- Art. 583 quinques c.p. - Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”

- Art. 612 ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti - Revenge porn

La Legge n. 69/2019, si compone di 21 articoli ed espande la casistica dei reati in materia di violenza domestica e di genere, per i quali, la Polizia Giudiziaria acquisita la notizia di reato, dovrà riferire immediatamente al Pubblico Ministero. L’obiettivo della norma è quello di velocizzare l’instaurazione dei procedimenti penali e, conseguentemente, accelerare l’eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime di tali reati da parte del titolare delle indagini.

Le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, vengono rafforzate attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, come ad esempio il braccialetto elettronico. Inoltre sono previsti stanziamenti economici ai minori orfani di crimini domestici e percorsi di reinserimento per i condannati per reati di violenza e maltrattamento.

Si rammenta che le donne, ma tutti coloro che ritengono di essere vittime di stalking, violenza sessuale o altre vessazioni possono rivolgersi alla Polizia Locale del territorio di riferimento e alle forze di Polizia dello Stato.

