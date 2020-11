Cognento, rubano pezzi di Bmw e Audi: auto distrutte

Razzia di pezzi di auto di lusso la scorsa notte in via Guareschi a Cognento di Modena. I ladri hanno preso di mira quattro auto (Audi e Bmw) parcheggiate all'esterno depredandole di fanali, interni e addirittura di un volante. Al risveglio i proprietari dei mezzi non hanno potuto far altro che contattare la polizia giunta sul posto per i rilievi. I ladri, che hanno manomesso anche i lampioni per agire indisturbati, in un caso hanno anche rubato la targa di una delle vetture.