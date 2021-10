Colpo al bancomat postale di Castelvetro: bottino 40mila euro

Colpo questa notte al bancomat dell'ufficio postale di Castelvetro. I banditi sono entrati in azione poco dopo la mezzanotte facendo esplodere lo sportello automatico e fuggendo in auto eludendo la sorveglianza intervenuta immediatamente dopo l'attivazione dell'allarme. Si tratterebbe di una banda di almeno tre persone. Stando alle indagini dei carabinieri il bottino sarebbe di circa 40.000 euro.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.