Comune Bibbiano, perquisizioni e sequestri per turbativa d'asta

Turbativa d'asta nella gestione degli appalti pubblici a Bibbiano e in Val d'Enza. L'accusa ha colpito nove persone, tre imprenditori e altri funzionari della Pubblica amministrazione e amministratori in carica, indagate dalla Procura di Reggio Emilia. Nell'ambito di questa inchiesta la Guardia di finanza ha portato a termine perquisizioni nelle sedi del Comune di Bibbiano e nella sede dell'Unione dei Comuni della val d'Enza a Montecchio. Sequestri che riguardano documenti cartacei, digitali e computer. Oggetto degli approfondimenti delle fiamme gialle due maxi appalti, il primo gestito dal Comune di Bibbiano per un valore di due milioni e mezzo per l'affidamento di impianti sportivi in concessione, l'altro da 300mila euro per l'Unione dei Comuni, relativo al servizio di gestione di emissione e verifica di sanzioni per il mancato rispetto del codice della strada.Ricordiamo come Bibbiano e la Val D'Enza reggiana sono luoghi legati a un'altra e differente inchiesta, quella sui presunti affidi illeciti di minori per i quali sono state rinviate a giudizio 24 persone accusate, a vario titolo, di frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d'uso.