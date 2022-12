Concordia, donna di 68 anni sbranata e uccisa dai suoi rottweiller

Trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto

Tragedia a Concordia. Una donna di 68 anni è stata sbranata da due cani di sua proprietà. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto.



Non è chiara la dinamica che ha portato i due cani di razza rottweiller ad aggredire la donna nella sua abitazione in via Santi. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri.





