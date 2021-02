Concordia, finisce con l'auto nel canale: muore un 40enne

Tragedia oggi pomeriggio alle 17 sulla Strada Provinciale 7 località a Vallalta di Concordia. Una autovettura è uscita di strada capovolgendosi nel canale. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori non vi è stato nulla da fare per il conducente, un uomo di 40 anni deceduto sul colpo. Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di San Felice, sono stati inviati anche i sommozzatori da Bologna.

