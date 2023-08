Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli accertamenti si inquadrano nel contesto di una più ampia indagine che ha disvelato una rete composta da 20 società legate, per lo più in maniera opaca, a persone gravate da precedenti giudiziari di rilievo. Queste ultime hanno amministrato, anche di fatto, dette società, percependo, indebitamente, risorse pubbliche stanziate - in seguito all’emergenza da coronavirus - con l’emanazione dei Decreti Sostegni e omettendo di dichiarare al Fisco elementi positivi di reddito.I due indagati si sarebbero avvalsi di una società costituita ad arte per fornire manodopera impiegata presso cantieri navali operanti nei porti di Ancona e Taranto e, al contempo, dirottare gli ingenti ricavi ottenuti su conti correnti radicati a Praga. Il trasferimento di fondi all’estero ha eluso ogni forma di riscossione coattiva che avrebbe potuto adottare l’Erario in ragione dei significativi debiti fiscali accumulati dall’impresa.Inoltre, tramite quest’ultima sono stati percepiti, nel 2021, contributi Covid, pari a circa 50 mila euro, stanziati nel corso dell’emergenza epidemiologica e prontamente prelevati dai due indagati per fini personali.