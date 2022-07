Scontro auto-camion sull'A1: muore 50enne

È finito con l'auto, una Fiat Panda, sotto il camion che la precedeva, morendo schiacciato nell'abitacolo del mezzo dal quale è stato estratto senza vita dai Vigili del Fuoco. La vittima è un 50enne. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo la mezzanotte ma quando Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono giunti sul posto per l'uomo non c'era nulla da fare. Lo scontro, avvenuto sulla corsia sud dell'A1, tra i due caselli dell'autostrada, è stato fatale per il 50enne. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso, e la situazione sta ancora subendo dei rallentamenti. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia Stradale