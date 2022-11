Controlli ad 'alto impatto' in città: identificate 260 persone

Con 97 veicoli controllati dalla Polizia di Stato in zona Tempio Stazione, Novi Sad, R-nord e parco XXII aprile. Risultato: tre sanzionati per mancata revisione e una per patente scaduta

Nuove operazioni antidegrado di Polizia e Polizia locale nelle zone 'calde' di Modena. Due servizi straordinari denominati ad 'Alto impatto', in particolare, hanno interessato nei giorni scorsi la città in diverse fasce orarie.



L'attività, diretta dalla Questura coinvolgendo anche la Polizia Ferroviaria, è stata rivolta in particolare ai reati predatori in strada e contro la persona, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Sono stati pattugliati centro storico e zona Tempio, via Verdi e parco Ducale, zona Gramsci, palazzo R-Nord e parco XXII Aprile, parco Novi Sad, stazione delle autocorriere e piazza Dante. Nel corso dei servizi sono stati predisposti anche nove posti di controllo lungo via Montecuccoli, via Nonantolana, via Montalcini, viale Monte Kosica e via Berengario, per il monitoraggio del traffico, e un negozio in via Canalin. In tutto, sono state 260 le persone identificate, di cui 67 straniere, e 97 i veicoli controllati.

Tre automobilisti sono stati sanzionati per mancata revisione del veicolo, un altro per guida con patente scaduta.





