Controlli dei Nas nei B&B: irregolarità anche a Modena

Nell’ambito di una campagna di controlli alle strutture ricettive disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i Nas di Parma hanno eseguito accertamenti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza, verificando complessivamente oltre 80 strutture ricettive dall’inizio dell’anno.

A Modena, presso un B&B, è stata rilevata la mancata esposizione della tabella dei prezzi praticati e l’omessa indicazione del Cin nell’insegna dell’attività, per cui è stata emessa una diffida. Durante un controllo in un affittacamere, sono state riscontrate tre irregolarità: assenza dell’insegna identificativa dell’attività, mancata esposizione della tabella prezzi e assenza dei Cin, con conseguente diffida. Nella provincia di Modena, un B&B è stato controllato per mancata esposizione della tabella dei prezzi, ricevendo una diffida.

Presso un altro B&B, è stata accertata la mancata esposizione della tabella prezzi, per cui è stata emessa una diffida.A Reggio Emilia n un B&B della zona pedecollinare, il titolare non aveva comunicato all’Autorità le generalità di due ospiti entro le 24 ore successive all’arrivo, violando la normativa vigente. Per questo motivo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Inoltre, all’ingresso della struttura era presente un’insegna difforme rispetto agli standard regionali, per cui è stata emessa una diffida per sanare la violazione. In un’altra struttura della zona pedemontana, il titolare non aveva comunicato nei tempi previsti le generalità di otto ospiti. Anche nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

È stata inoltre accertata la presenza di un’insegna non conforme e l’omessa richiesta dei Codici Identificativi Nazionali e Regionali (Cin-Cir), portando all’emissione di una diffida. In un Bed and Breakfast della provincia di Reggio Emilia, sono state riscontrate irregolarità amministrative, tra cui l’omessa esposizione del Cin all’esterno e la mancata affissione della tabella dei prezzi minimi e massimi applicati, per cui è stata emessa una diffida.Durante un’ispezione presso un B&B a Parma, i carabinieri del Nas hanno riscontrato la presenza di un’insegna difforme dalla normativa regionale, per cui è stata emessa una diffida. Presso un affittacamere è stata accertata la mancata esposizione dei Cin-Cir, per cui è stata notificata una diffida al legale rappresentante. In un altro B&B di Parma, sono state riscontrate tre irregolarità: omessa pubblicazione dei Cin-Cir sul sito web dell’attività, mancata esposizione della tabella dei prezzi minimi e massimi, e presenza di un’insegna non conforme, con conseguente diffida. In provincia di Parma, un altro B&B è stato oggetto di ispezione: è stata riscontrata l’esposizione di una targa di classificazione non conforme e la mancata esposizione della tabella prezzi. Inoltre, è stata segnalata all’AUSL l’omessa predisposizione del manuale HACCP, necessario per garantire la sicurezza alimentare. Anche in questo caso è stata emessa una diffida. Presso un Room and Breakfast, è stata riscontrata un’insegna non conforme, portando all’emissione di una diffida. Un ulteriore B&B in provincia è stato oggetto di controllo per mancata esposizione della tabella prezzi e presenza di un’insegna non conforme, con conseguente diffida.A Piacenza, presso un affittacamere, è stata riscontrata la mancata esposizione della tabella prezzi, per cui è stata emessa una diffida. Presso un B&B sito in città, è stata notificata una diffida per l’omessa esposizione del C.I.N. all’ingresso della struttura. In un altro affittacamere, è stata riscontrata la mancata esposizione dei Cin-Cir, per cui è stata emessa una diffida. Sempre a Piacenza, un affittacamere è stato oggetto di ispezione per mancata esposizione dei Cin-Cir, con conseguente diffida. Durante un controllo in un B&B, è stata accertata la mancata esposizione della tabella prezzi, per cui è stata emessa una diffida. Nella provincia di Piacenza, presso un B&B, è stata riscontrata l’assenza della tabella prezzi a disposizione dei clienti, per cui è stata emessa una diffida. Le attività di controllo proseguiranno nelle prossime settimane per garantire la corretta gestione delle strutture ricettive e il rispetto delle normative vigenti. Le disposizioni in materia di registrazione degli ospiti rappresentano un elemento fondamentale per la sicurezza pubblica, permettendo alle forze dell’ordine di tracciare gli alloggiati e prevenire eventuali rischi per la comunità.