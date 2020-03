Controlli in strada e nei parchi: denunce a raffica

Continuano i controlli da parte di carabinieri e polizia di Modena in tutto il territorio provinciale per il rispetto del decreto sul coronavirus.Ieri, nel pavullese, sono state denunciate sette persone, in giro senza un giustificato motivo, mentre a Spilamberto ne sono state denunciate 15. E ancora, a Fiorano, i militari di Maranello hanno sorpreso un ventiseienne della zona, alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente perché mai conseguita. A Carpi denunciate 30 persone, per aver ingiustificatamente violato il divieto di mobilità e quello di assembramento delle quali 15 a Carpi, 13 a Soliera, 1 a Novi e 1 a Concordia. Il servizio nel carpigiano ha visto impegnati circa 25 militari - anche avvalendosi delle cellule specializzate del Reggimento Mobile di Bologna - nei parchi pubblici, nei pressi di alcuni supermercati, nelle piazze e nei pressi dello svincolo autostradale.Da parte della Polizia di Stato sono invece una decina le denunce elevate di cui la maggior parte a Modena. Tutte persone in giro senza motivo, tra cui uno spacciatore nigeriano, residente in viale Gramsci che aveva 9 grammi di hashish in tasca ed è scappato alla vista della Volante. L'uomo è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La polizia ha anche denunciato tre donne ucraine che sostavano a Carpi in un parco.