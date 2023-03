Controlli in viale Crispi: trovati giacigli negli scantinati

Nel corso del servizio, sono state controllate delle aree condominiali ed alcune cantine dove è stato scoperto un ambiente angusto, privo di ogni requisito di vivibilità, utilizzato come giaciglio di fortuna da qualcuno (non trovato sul posto).Durante il controllo nelle zone comuni degli scantinati, sono stati rilevati alcuni danni ad un quadro elettrico, verificando tuttavia che non era in atto alcun furto di energia.I controlli sono stati estesi anche lungo i portici di viale Crispi e nelle strade adiacenti. Dove sono state identificate alcune persone, risultate regolari.'Tali servizi - afferma il comando provinciale dei carabinieri di Modena - saranno ulteriormente valorizzati, per prevenire e contrastare reati di strada e altri fenomeni di devianza giovanile in quella zona'.