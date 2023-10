Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













dal Nas di Parma sono state eseguite una serie di ispezioni presso cantine e aziende vitivinicole nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia, rilevando irregolarità presso 4 delle attività ispezionate.Nella provincia dinel corso di un'ispezione igienico sanitaria presso un'azienda vitivinicola, hanno riscontrato non conformità legate all'omesso aggiornamento del registro informatizzato e del registro SIAN, riguardanti le riclassificazioni e declassamenti, nonché le perdite di quantitativi di prodotti vinicoli. Per queste irregolarità, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro al legale responsabile.Nella provincia dia, durante un'ispezione igienico sanitaria presso un'azienda vitivinicola, i Nas hanno accertato non conformità igienico-sanitarie all'interno dei magazzini del prodotto finito, rilevando sporcizia su tutte le superfici e la presenza di insetti striscianti morti sul pavimento.È emersa inoltre l'omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo riguardanti la rintracciabilità-tracciabilità e il monitoraggio e controllo degli infestanti. Il legale responsabile è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro.Nella provincia di, presso una cantina sociale sono state riscontrate non conformità strutturali dal punto di vista igienico-sanitario dovute alla presenza di formazioni di muffa e tracce di umidità con distacco di intonaco sulle superfici murarie. Queste criticità sono state segnalate all'Autorità Sanitaria per le valutazioni di competenza. Presso uno stabilimento di imbottigliamento del vino sono state riscontrate non conformità dal punto di vista igienico sanitario, dovute alla presenza di formazioni di ragnatele sulla sommità delle autoclavi e sulle superfici murarie, per le quali nei confronti del titolare è stato emesso l’istituto della diffida, volto a risolvere le suddette criticità entro 30 giorni.Nella provincia di, infine i Nas presso una cantina, hanno riscontrato non conformità strutturali, legate alla presenza di formazioni di muffa e tracce di umidità con distacco di intonaco sulle superfici murarie del soffitto dei locali di imbottigliamento e stoccaggio del prodotto finito. Le criticità emerse sono state segnalate all'Autorità Sanitaria per le valutazioni di competenza.