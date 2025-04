Contromano in A14 a Pesaro: muore 73enne, tre feriti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Incidente mortale ieri in A14 a Gradara direzione sud tra i caselli di Cattolica e Pesaro: la vittima è un uomo di 73 anni di Fano. L'incidente, che si è verificato poco prima delle 15 all'altezza de km 151+400, ha visto coinvolte due vetture.

Tra i feriti si registrano anche altre tre persone (una famiglia composta da madre, padre e figlio). Da una prima ricostruzione l'anziano sarebbe entrato in contromano in autostrada dal casello di Pesaro, causando poi lo scontro che gli è risultato fatale. Sul posto, per prima, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cattolica, che ha estratto i feriti dalle rispettive vetture. Il 73enne è stato dichiarato deceduto dal personale medico del 118.

La squadra di Pesaro dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza degli automezzi coinvolti, in collaborazione con i pompieri di Cattolica. Sul posto la polizia autostradale per i rilievi. L'A14 è stata chiusa per circa 1 ora e 30 per poi riessere riaperta ad una corsia.