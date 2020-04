Coronavirus, sequestrate 24.000 mascherine a Modena e Bologna

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato, all'interno di un'azienda commerciale modenese che poi le aveva promosse sui social, 1.222 mascherine Ffp2 e 7.650 mascherine chirurgiche non conformi ai requisiti di sicurezza e prive delle certificazioni dell'Istituto superiore di sanità o dell'Inail. Provenienti da un fornitore cinese, i pezzi non erano marcati 'Ce' ed erano accompagnati unicamente da un 'certificate of compliance', un semplice documento emesso su base volontaria a richiesta del produttore. Il sequestro modenese arriva in concomitanza di un altro intervento eseguito in una farmacia bolognese, dai finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Bologna, dove sono state ritirate 400 mascherine non sicure provenienti dalla medesima fornitura.Recuperando dal negozio modenese la documentazione amministrativo-contabile utile alla ricostruzione dell'intera filiera dei soggetti coinvolti, è stato accertato che la merce era stata poi venduta a diversi enti pubblici locali, 'approfittando delle difficoltà che hanno quest'ultimi a reperire sul mercato tali presidi sanitari in tempi brevi'. In questo ambito, le Fiamme Gialle hanno sequestrato altre 13.000 mascherine chirurgiche e 1.700 mascherine Ffp2, ancora inutilizzate. I due responsabili dell'azienda modenese sono stati denunciati a piede libero, contestando reati di frode in commercio e nelle pubbliche forniture.