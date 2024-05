Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al momento dell’incendio sul mezzo erano presenti circa 80 passeggeri, in prevalenza studenti diretti a scuola, sono rimasti tutti illesi.'L’autobus incendiato era un modello Solaris Urbino 18 a gasolio con motorizzazione Euro 5, ed aveva accumulato una significativa anzianità di servizio essendo stato immatricolato nel 2009. Tuttavia, il mezzo era in buono stato, è sempre stato regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria prevista per questo modello ed aveva superato lo scorso 20 aprile l’obbligatoria revisione annuale effettuata a cura dei funzionari della Motorizzazione Civile' - spiega l'azienda.'Il mezzo si trova ora nel deposito Seta di via del Chionso a Reggio Emilia, dove verrà sottoposto alle opportune indagini interne ed alle verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause del malfunzionamento che ha dato origine all’incendio. Seta ringrazia i Vigili del Fuoco, che hanno operato con la consueta prontezza e competenza, rivolgendo altresì un sentito ringraziamento al conducente del bus per aver agito con responsabilità ed appropriatezza in questa improvvisa emergenza'.