Mentre i dati sui decessi nelle Case di Residenza per anziani di Modena e provincia registrano una impennata nella seconda ondata della pandemia (ieri raggiunta la soglia dei 100 decessi nella sola seconda ondata e nelle sole strutture accreditate del comune di Modena), iniziano ad avviarsi alla conclusione i primi procedimenti nati dagli esposti dei famigliari delle vittime per chiedere chiarezza sulle cause e le eventuali responsabilità dei focolai e delle morti all'interno delle diverse strutture della provincia. Per due di queste, l'Opera Pia Castiglione di Formigine e Villa Margherita a Modena, dove morì una operatrice di 36 anni, i PM Claudia Natalini e Mariangela Sighicelli hanno presentato richiesta di archiviazione.Tenendo conto anche del contesto caotico e di continua evoluzione e cambiamento continua delle disposizioni e della normativa che ha accompagnato la gestione di una emergenza del tutto nuova, nel picco tra febbraio e marzo, e gli elementi raccolti dai Nas nelle strutture interessate da focolai e decessi, i Pubblici Ministeri non avrebbero ravvisato violazioni nell'applicazione dei protocolli di prevenzione stabiliti, da parte di chi aveva posizioni di responsabilità e garanzia rispetto a tali eventi (tra questi il medico geriatra dell'Opera Pia Castiglioni) e tantomeno sottovalutazioni ed omissioni rispetto ai comportamenti adottati per evitare i decessi.Superano i 15, soltanto in relazione alla prima ondata, gli esposti presentati alla Procura di Modena da parte dei famigliari delle vittime. Ogni struttura ha una sua storia, anche nella gestione dell'emergenza, ma il primo orientamento emerso dalla Procura rispetto a due delle strutture al centro delle indagini è significativo anche rispetto all'esito della indagini, relative ad altre strutture, ancora in corso.Gi.Ga.