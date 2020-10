Crolla tetto, paura in centro a San Cesario

Si è temuto il peggio per almeno un'ora a San Cesario sul Panaro dove oggi pomeriggio si è verificato l'improvviso cedimento di una porzione di 20 mq di tetto di un edificio di Corso Libertà. In un primo momento di temeva che qualcuno potesse essere presente all'interno al momento del crollo e rimasto schiacciato da travi e tegole. L'allarme è scattato ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche con le unità cinofile per verificare la presenza eventuale di persone. Timore scongiurato. Nessuno era presente ed il pericolo è stato scongiurato. L'area è stata isolata e posta in sicurezza.