Degrado viale Gramsci, polizia chiude bar Excelsior e Mini Market

Quindici giorni di chiusura per il bar “Nuovo Excelsior” di via Gramsci e 30 giorni di chiusura per il “Mini Market” sempre di via Gramsci a Modena. I due provvedimenti sono stati notificati tra ieri e oggi dalla polizia.

Per quanto riguarda il Market il titolare 'ha più volte violato gli obblighi imposti dalle vigenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, la prima violazione è stata contestata il 23 aprile 2020 dalla Polizia Municipale, a seguito della quale il locale è stato chiuso per la durata di 5 giorni; la seconda lo scorso 14 luglio dalla Polizia di Stato, che aveva sanzionato il titolare in quanto, durante il controllo, all’interno del negozio si trovavano persone in numero superiore a quello consentito dalla normativa in vigore'.



Per quanto riguarda il bar invece il provvedimento è legato a quanto accaduto di recente all’esterno del locale (gestito da un uomo di origine cinese più volte in prima fila nella denuncia di episodi criminosi) si sono verificati risse con coinvolgimento di alcuni avventori, che hanno riportato lesioni da arma bianca e traumi policontusivi da percosse. Il primo episodio, come noto, risale al 5 luglio scorso, quando un 41enne albanese, probabilmente infastidito da qualche sguardo di troppo, aveva reagito in malo modo, aggredendo con spinte e schiaffi due cittadini pakistani, che si trovavano seduti nel dehors esterno del locale e che si erano visti poi costretti a difendersi, riportando nel tafferuglio alcune ferite da taglio alle braccia; la Squadra Volante aveva rintracciato nelle immediate vicinanze del bar l’albanese, denunciandolo in stato di libertà. Il secondo episodio, verificatosi sabato scorso, aveva visto coinvolti tre cittadini stranieri, che stavano consumando nel plateatico del locale.

'Si tratta di un provvedimento a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale' - si legge in una nota della questura.