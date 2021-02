“Settimo rinvio e ottava udienza per la convalida dell’arresto fissata per il prossimo mercoledì alle ore 9.00 (14.00 ora italiana), a carico di Antonio Lantigua, Ilaria Benati e Jacopo Capasso, imputati dell’omicidio della carpigiana Claudia Lepore. Il giudice, questa volta, ha dovuto prendere atto dell’inadeguatezza dell’aula di udienza, insufficiente per garantire il rispetto del distanziamento individuale. Una decina di protagonisti tra avvocati, indagati, pubblico ministero e apparato di sicurezza in una stanza di dimensioni ridotte. Il covid ha colpito infatti pesantemente anche in Repubblica Dominicana'. A comunicarlo i legali dei familiari della vittima Enrico Aimi e Giulia Giusti.'I familiari della vittima, la madre ed i fratelli, pur nelle difficoltà di un processo che stenta a decollare, non si sono persi d’animo, continuano ad avere fiducia nella giustizia, e non mancheranno alla prossima udienza, nell’auspicio che sia quella decisiva.” - rassicurano i due avvocati