Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Colto sul fatto, a distanza, gli agenti hanno predisposto l'intervento con altre due volanti per bloccare le vie di una eventuale fuga. Il giovane è stato raggiunto all’intersezione tra viale Monte Kosica e viale della Cittadella mentre stava lasciando il parco in direzione della Stazione delle Autocorriere.Nonostante un tentativo di fuga, dal quale ha desistito subito trovandosi accerchiato, è stato fermato e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 26,02 grammi.Da accertamenti, il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale e per tale motivo è stato anche denunciato in stato di libertà per il reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia.All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.