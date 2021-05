Disinfettante Covid in borraccia, studente al Pronto soccorso

Ha avuto un malore ed è stato trasportato d'urgenza in Pronto soccorso uno studente di una scuola media della provincia di Bologna vittima di uno scherzo di cattivo gusto opera, probabilmente, di un compagno di classe. Il giovane si è sentito male perché l'acqua della sua borraccia è stata contaminata con un gel per disinfettare le mani, e ora i carabinieri della stazione di Bazzano stanno indagando per risalire al responsabile, o ai responsabili.In una nota, i militari spiegano di essersi attivati alle 12.30 di sabato, quando la Centrale operativa di Bologna 'è stata informata che lo studente era stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto soccorso di Modena perché si era sentito male dopo aver bevuto l'acqua dalla borraccia di metallo che si era portato da casa'. Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo 'ha avuto un malore a causa dell'ingestione di acqua e di un gel antisettico per disinfettare le mani che qualcuno, probabilmente un altro studente, gli aveva messo di nascosto nella borraccia per fargli uno scherzo di cattivo gusto'. Visitato dai medici del Pronto soccorso, il giovane è stato poi dimesso.