Donna minaccia di gettarsi dal ponte: salvata dalla Polizia

Sono riusciti ad entrare in contatto con lei, a parlarle e a convicerla a non procedere con il suo gesto estremo, fino ad arrivare ad accompagnarla all'ospedale, su sua richiesta. Una storia a lieto fini che prende il posto di quello che poteva trasformarsi in una tragedia, quella che ha visto protagonista una donna vista ieri sera aggrappata alla ringhiera del ponte San Martino sul fiume Secchia, nel territorio di Carpi. L'intento era chiaramente quello di lanciarsi nel vuoto. Sono stati alcuni automobilisti che alla vista hanno chiamato la Polizia di Stato che poco dopo è arrivata sul posto. Il personale, preparato anche a questo genere di intervento dove si intrecciano fattori psicologici, umani e fisici, è riuscito ad interagire con la donna, stabilendo un dialogo ed una relazione con la donna. Lunghi minuti a cui ha fatto seguito la decisione della donna di rinunciare al suo intento e scegliere di farsi accompagnare all'ospedale dagli stessi agenti con cui aveva dialogato. Nonostante la presenza dell'ambulanza chiamata sul posto.

