Donna uccisa e carbonizzata, ergastolo per il killer

E' arrivata questa mattina in tribunale, ed è massima (condanna a vita), la pena inflitta al Raffaele Esposito, il cuoco di Savignano, accusato di tre reati commessi nel giro di poche settimane. Il tentato stupro di una conoscente raggiunta ed aggredita nel garage dell'abitazione a Zocca, il tentativo di sequestro di un'altra giovane donna, a lui sconosciuta, aggredita mentre camminava in pieno giorno, a Savignano sul Panaro. In quel caso la prontezza di riflessi della donna, che reagì duramente all'azione dell'uomo pronto a caricarla nella macchina lasciata dall'uomo con lo sportello aperto nelle immediate vicinanze, le salvò la vita. Poi, il terzo, il più grave, reato. Quello di omicidio seguito dalla distruzione con il fuoco del cadavere di una giovane donna, la 31enne Vasilisca Nicoleta, trovato nella campagna nei pressi del percorso natura del fiume Panaro. Tentato sequestro di persona, violenza sessuale, omicidio con distruzione di cadavere. Accuse che hanno fatto propendere il giudice per il carcere a vita