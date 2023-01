Dramma di Soliera, è morto l'anziano aggredito dal genero che si è suicidato

Non ce l'ha fatta l’uomo di 85 anni ferito a Soliera la settimana scorsa dal genero, Paolo Soncin di 68 anni, che poi si è tolto la vita impiccandosi.L'anziano è deceduto in ospedale questa notte.La tragedia si era consumata durante una lite in un appartamento in una palazzina di via Marconi. Rimangono stabili le condizioni della moglie dell'assassino-suicina, una donna di 65 anni sempre ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata a Baggiovara.