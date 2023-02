Dramma sulle piste: scontro tra due sciatori, muore un 37enne

Patrick Bernard, originario di Lana, in provincia di Bolzano, di 37 anni è morto dopo essersi scontrato con un altro sciatore

Tragedia oggi sulle piste da sci dell'Alto Adige. Uno sciatore altoatesino, Patrick Bernard, originario di Lana, in provincia di Bolzano, di 37 anni è morto dopo essersi scontrato con un altro sciatore - uno snowboardista - che ha riportato lesioni alla schiena ma non è in pericolo di vita. Lo sciatore, che indossava il casco, poi perso nella caduta, ha riportato lesioni risultate mortali alla testa e al torace. L



L'incidente si è verificato a 2.250 metri di altitudine sulla pista Mutegg del comprensorio della Schwemmalm in Val d'Ultimo. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto assieme ai sanitari. Un medico e un'infermiera sono intervenuti prontamente perchè impegnati poco distanti per una gara di sci.





