Droga dello stupro, arrestato un insospettabile 50enne di Savignano

Ancora un arresto dei carabinieri di Sassuolo nel mondo della droga sintetica: in manette un 50enne, in possesso di diverse qualità di sostanze stupefacenti, tra le quali il “GHB”, la cosiddetta “droga dello stupro”. È accaduto nel pomeriggio del 31 marzo, quando i carabinieri dopo una serie di controlli in borghese effettuati tra i comuni della Valle Panaro, sono stati incuriositi da alcuni strani movimenti presso un’abitazione di Savignano sul Panaro, dall’esterno della quale avevano notato uno strano andirivieni.

Individuato l’appartamento interessato, i militari hanno fatto irruzione all’interno, sorprendendo un insospettabile signore di 50 anni, in possesso di una variegata quantità di stupefacenti a base sintetica, ovvero di circa 8 grammi di “MDPV” (sostanza eccitante simile alla cocaina), 28 grammi di “MDMA” (amfetamina, cd. “Ecstasy”), 6 grammi di “LSD” (potente allucinogeno), 16 grammi di “Mefedrone” (sostanza eccitante simile alla cocaina) e 62 grammi di “GBH”, conosciuta come “droga dello stupro”.

In casa anche 2 bilancini di precisione, del materiale plastico utilizzato per il confezionamento ed un gruzzolo di 160 euro, ritenuto provento dell’attività illecita. Sono quindi subito scattate le manette per l’uomo che, nella stessa serata, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

L’indomani l’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.