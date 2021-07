Due incidenti stradali, due motociclisti morti in poche ore

Due tragedie sulle strade nel giro di poche ore questa mattina, in provincia di Modena. Di due motociclisti le giovani vite spezzate in due incidenti. Il primo avvenuto ungo la strada Nazionale per Carpi, in località appalto di Soliera, all'altezza della rotatoria. Qui la moto di Gianluca Di Lillo, 28 anni,di Modena per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, è entrata in collisione con la Opel Corsa guidata da un 38enne di Carpi. Ad avere la peggio il motoclista caduto rovinosamente a terra. Una caduta risultata fatale. Poche ore dopo, intorno alle 11, la seconda tragedia in ordine di tempo. Simon Felloni, 30enne di San Felice, viaggiava in sella alla propria moto quando per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro il guard rail di via Nazioni Unite, strada di lunga percorrenza a Mirandola. A pochi metri da lui viaggiava anche un amico, a bordo di una seconda moto che ha assistito alla tragedia. Nell'impatto il giovane centauro è stato sbalzato di diversi metri e l'impatto con l'asfalto è risultato fatale.