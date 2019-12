Due nigeriani spacciatori denunciati per resistenza pubblico ufficiale

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di uno specifico servizio antidroga nel Centro di Modena, in Viale delle Rimembranze, i militari della sezione operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modena hanno deferito in stato di libertà due giovani nigeriani per resistenza a pubblico ufficiale e per spaccio di sostanze stupefacenti.

I soggetti, visti dai Carabinieri, erano impegnati ad occultare un sacchettino di cellophane sotto una panchina. Nel tentativo di sottrarsi alle operazioni di identificazione hanno opporto resistenza nei confronti dei militari, spintonando ripetutamente contro un muro uno di essi e tentando di colpirlo con delle testate. Uno dei due nigeriani, spingendo violentemente in terra uno dei militari e attraversando la strada noncurante dell’intenso traffico veicolare e gettando in terra delle transenne stradali è riuscito a far perdere le sue tracce.

A seguito di perquisizione della giacca rimasta nella disponibilità del militare, sono stati rinvenuti i documenti che hanno comunque consentito di identificare il fuggitivo inoltre il successivo controllo effettuato presso la panchina ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro gr. 6.5 di marjuana.