Duomo di Reggio Emilia vandalizzato con svastica e stella di David

Una svastica e la stella di David sono state impresse da ignoti sui gradini del sagrato del Duomo cittadino di Reggio Emilia. Un gesto subito condannato dal vice sindaco Alex Pratissoli, secondo cui 'non sono una bravata, ma un gesto scellerato che come comunità respingiamo fermamente'. E' 'stato deturpato uno dei luoghi più centrali e significativi di Reggio Emilia, con simboli criminali che ci riportano a un'epoca di cessazione della dignità umana, di persecuzioni, di sterminio e di guerra', sottolinea Pratissoli. 'Abbiamo piena fiducia negli inquirenti e ci auguriamo che i sistemi di videosorveglianza presenti in centro storico possano aiutare a identificare i responsabili', conclude il vice sindaco.

