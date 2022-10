E' morto a 76 anni l'imprenditore reggiano Erminio Spallanzani

Lutto nel mondo della imprenditoria reggiana. E' morto nella notte a 76 anni l'imprenditore Erminio, detto Nino, Spallanzani. A stroncarlo un infarto nella sua abitazione ad Albinea. Titolare di diverse aziende che operano nel settore dell'acciaio come la Stilma (gruppo Interacciai), patron di Privata Leasing e con un passato da editore (Antenna 1 e il quotidiano l'Informazione), Spallanzani da tempo seguiva in maniera meno diretta le aziende di famiglia dopo che nel 2014 era stato colto da un infarto dal quale comunque si era ripreso. In passato è stato anche membro del cda di Bper. Suo il terreno delle ex Fonderie edificato una decina di anni fa a Modena.Lunedì tutte le aziende del gruppo saranno chiuse per lutto. Lascia la figlia Maria Chiara e Fernando e il fratello Alberto. I funerali saranno celebrati lunedì in Cattedrale a Reggio.Tre anni fa un altro gravissimo lutto aveva colpito la famiglia Spallanzani, quando era morta Maria Cecilia 46enne figlia dello stesso Nino e di Maria Vittoria Visconti scomparsa anch'ella prematuramente.