Effetti da quarantena: più chiamate alla Polizia per liti in famiglia

E' uscito di casa imbracciando un fucile giocattolo, difficile da distinguere da uno vero, puntandolo contro due tecnici che stavano sistemando il citofono di una palazzina in via Terranova, a Modena. Vistisi minacciati, i due hanno chiamato la Polizia che poco dopo è giunta sul posto. All'arrivo degli agenti un 35enne italiano ha giustificato il suo gesto affermando che era infastidito dalla presenza e dal vociferare dei due tecnici di origine albanese- 'Ho avuto una brutta esperienza con gli albanesi e non li sopporto' - ha dichiarato agli agenti. Una dichiarazione ed un gesto che gli costata la denuncia per minaccia aggravataSegni di insofferenza evidenti e causata con tutta probabilità da una convivenza forzata e prolungata, quelli alla base delle numerosi liti in famiglia oggetti di chiamate, nella notte alla centralino della questura di Modena. In alcuni casi chiamate motivate più dal presunto disturbo della quiete pubblica. In uno in particolare, la segnalazione di un residente che aveva segnalato una lite in famiglia con il coinvolgimento dei minori nella palazzina di fronte alla sua, si è rivalata essere generata da un accesa partita, condita con imprecazioni e urla, di due ragazzi intenti in una partita alla Play Station