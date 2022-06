Elicottero scomparso: detriti sul monte Cusna

Si stanno concentrando sul monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano, le operazioni di ricerche dell'elicottero scomparso giovedì mattina. In questa area, a quanto appreso, sono stati individuati da un escursionista, un cratere e dei detriti che potrebbero essere compatibili con i resti del velivolo. Sarebbe stato un uomo, a segnalare ai soccorritori i probabili resti dell'elicottero. L'area interessata è quella tra il Rifugio Battisti e Segheria. 'Sul posto già EliPavullo, mentre stanno raggiungendo via terra la zona diverse squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio regionale Emilia-Romagna e del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza)' - ha confermato il Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna.Al terzo giorno di ricerche, riniziate questa mattina alle ore 7 sotto il coordinamento di Aeronautica militare e Prefettura di Modena si trattarebbe di una vera a propria svolta nelle operazioni. Il velivolo, con sette persone a bordo (sei passeggeri e il pilota), era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Turchi e libanesi i 6 passeggeri, e italiano il solo pilota

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.