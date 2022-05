Emilia Romagna, vandali pro-aborto imbrattano muro della Regione

'Dagli Usa alla Polonia all'Italia, aborto libero e sicuro'. E poi ancora: 'Molto più della 194'. Questi i testi con cui sono stati imbrattati il muro e il selciato antistante il palazzo della Regione Emilia Romagna da vandali pro aborto. 'Sono passati quasi due giorni dai fatti, ma non ho ancora sentito parole di condanna da parte delle istituzioni. Di solito arrivano subito, altre volte invece si fa finta di niente. Due pesi e due misure. Alla furia di questi incivili, rispondo come ribadito alla bellissima Manifestazione Nazionale per la Vita che si è svolta a Roma: “I diritti umani nascono nel grembo materno”. Continueremo a difenderli'. Così il consigliere regionale della Lega, responsabile Dipartimento Famiglia e Valori Identitari Romagna, Matteo Montevecchi, sulle scritte comparse domenica notte.

