La dipendente aveva notato l’uomo che, entrato dalla porta d’ingresso e approfittando della momentanea assenza della guardia giurata, si era diretto verso la cassa e le aveva intimato di consegnargli i soldi.Il 20enne, in evidente stato di alterazione psichica dovuta all’assunzione di alcolici, ha poi lanciato il sasso contro una vetrata, danneggiandola. A quel punto il vigilante è intervenuto in soccorso della cassiera, cercando subito di allontanare il giovane, per poi contattare la centrale operativa dei carabinieri. I militari, pochi minuti dopo sul posto, dopo aver ricostruito la vicenda anche grazie alle testimonianze dei presenti, hanno arrestato il 20enne per tentata rapina.