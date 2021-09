Esce di strada e finisce nel fosso: morto 36enne

Tragico incidente nelle campagne del comune di Mirandola. Un uomo di 36 anni di origini straniere alla guida di un auto, ha perso il controllo finendo in un fossato dove è è morto sul colpo.L'incidente è avvenuto in via Guidalina in località San Martino spino.Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che contatarne in decesso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco per il recupero del corpo incastrato nell'abitacolo dell'auto e per il recupero del mezzo.