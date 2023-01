Esce di strada e si schianta contro un muro: muore 19enne

Tragedia poco dopo le 19 a Modena est, in via Stradello Basso

Sembra che il giovane di 19 anni, rimasto vittima dell'incidente, abbia fatto tutto da solo. La sua 500xl è uscita di strada mentre si trovava in transito in via stradello sottopassaggio a Modena Est schiantandosi contro un blocco di cemento a lato della stratta carreggiata. Un urto fortissimo risultato fatale per il condicente. Il ragazzo è stato estratto dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 hanno tentato la rianimazione sul posto, senza risultato. Sul posto, per i rilievi di legge Polizia Locale e Carabinieri



