Espulso tre volte, spacciava in città

Nell'ultimo anno aveva ricevuto ben tre provvedimenti di espulsione ed ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi dal Prefetto e dal Questore di Modena. Provvedimenti che evidentemente non avevano sortito alcun effetto, visto che l'uomo, di origine marocchima, senza documenti e senza fissa dimora continuava ad essere presente a Modena e a dedicarsi all'attività di spaccio di sostanza stupefacente. I militari della Guardia di Finanza lo hanno intercettato lo straniero che si aggirava con fare sospetto nella zona ovest della città di Modena, nei pressi del quartiere Madonnina. Alla vista dei militari, il soggetto ha cercato immediatamente di disfarsi di un involucro che le unità delle fiamme gialle hanno recuperato, accorgendosi da subito che all’interno vi era sostanza stupefacente.



Il cittadino extracomunitario è stato quindi accompagnato presso gli uffici della caserma di

Viale Piersanti Mattarella per la perquisizione personale e l'identificazione.

Dagli ulteriori accertamenti svolti e dai preliminari contatti con l’Ufficio Immigrazione della

Questura di Modena, è emerso che sullo stesso soggetto gravavano i ripetuti provvedimenti di espulsioni. L'analisi della sostanza rinvenuta, circa un chilogrammo ha evidenziato che si trattava effettivamente di un panetto di circa un etto di hashish, per un valore sul mercato di circa mille euro, sottoposto a sequestro, unitamente ad euro 220 in contanti ritenuto provento dell’attività di spaccio.



Lo straniero, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale

di Modena, dott.ssa Maria Angela Sighicelli, oltre ad essere stato denunciato per violazione

dell’obbligo di espulsione e di allontanamento, è stato tratto in arresto in flagranza del reato

di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’A.G. competente per il giudizio per direttissima conclusosi con la convalida dell’arresto e la comminazione dell’obbligo quotidiano di presentazione presso la polizia giudiziaria.





