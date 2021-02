Evade dai domiciliari per commettere una rapina: arrestato

E' ritenuto responsabile della rapina aggravata avvenuta a Modena il 13 ottobre 2020 ai danni di una tabaccheria del centro città. L'uomo un 40enne, italiano, di origine napoletana, che a Modena stava scontando una pena di 9 anni agli arresti domiciliari si era recato alle 19 presso la tabaccheria di via Cesare Costa, 40 gestita da due persone anziani. Aveva aspettato il momento senza altri clienti per entrare con il volto completamente travisato da occhiali da sole, mascherina e berretto, e minacciare con un coltello da cucina con lama da 20 centimetri i titolari. Razziando il cassetto dei contanti e impossessandosi di 800 euro. Per poi allontanarsi con lo stesso mezzo con il quale era arrivato: un monopattino. Il tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dalla quali però non era stato possibile, nell'immediato, risalire all'identità. Determinante sono state le impronte che la polizia scientifica è riuscita a recuperare da alcune monetine, toccate senza guanti dal rapinatore ma lasciate nel cassetto.



Da qui l'individuazione dell'uomo e la cattura, nell'appartamento di Modena in cui viveva con la compagna e dal quale era evaso. Il reato di evasione si sommerà a quello di rapina aggravata. Alle domande degli agenti ha risposto di non ricordarsi nulla. L'uomo è stato portato in carcere a Modena.



Nel video, alcune immagini della rapina e le parole della Squadra Mobile di Modena Mario Paternoster