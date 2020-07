Ex Corradini a fuoco nella notte

Dopo il nuovo ritrovamento di stranieri irregolari, senza fissa dimora e dei loro bivacchi abusivi all'interno dell'ampio complesso dell'ex termosanitaria Corradini, questa notte è stato un incendio a riportare al centro della cronaca gli edifici di via Cesare Costa, a Modena. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono generate al piano terra di uno stabile, rischiando di coinvolgere l'intero edificio. A fuoco quintali di materiale di ogni tipo. Dai dagli arredi, dai rifiuti derivanti dalla presenza degli abusivi che evidentemente si sono allontanati con l'espandersi del rogo. Non si registrano feriti