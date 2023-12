Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, i due agenti erano venuti a conoscenza in via informale che nel pomeriggio era stato rubato un portafoglio, custodito in un armadietto chiuso a chiave all’interno degli spogliatoi dell’ospedale di Baggiovara, ad uso esclusivo dei dipendenti. La vittima, inoltre, aveva potuto accertare che con la sua carta di credito, attraverso il sistema di pagamento contactless, erano stati effettuati tre diversi acquisti in due esercizi commerciali. Grazie anche alle immagini della videosorveglianza di cui era dotato uno dei negozi, che ritraevano l’indagato intento ad effettuare un pagamento presso un distributore automatico, è stato possibile risalire al 32enne, il quale è stato individuato e fermato dagli agenti all’esterno di una delle attività dove aveva appena effettato acquisti utilizzando la carta di credito.L’uomo ha spontaneamente ammesso di aver compiuto il furto del portafoglio, di averlo abbandonato nei pressi del parcheggio coperto dell’ospedale, dove è stato successivamente recuperato dagli operatori, e di aver effettuato tre operazioni con la carta di credito sottratta.